В Крыму одобрены три новых инвестпроекта: гостиница, придорожный сервис и торговый центр

В Крыму Совет по улучшению инвестиционного климата одобрил три проектные инициативы.

Сразу два инвестиционных проекта будут реализованы в Симферопольском районе. Это строительство комплекса придорожного сервиса с объектами инфраструктуры стоимостью 57 миллионов рублей. Второй инвестиционный проект предполагает строительство двухэтажного торгового центра с парковкой. Объем инвестиций составит почти 365 миллионов рублей, — рассказала вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико.

Еще один инвестор планирует в Судаке модернизировать гостиничный комплекс. Проект предполагает строительство нового объекта и благоустройство территории гостиницы. Объем инвестиций 39,7 миллионов рублей.

Почему выбраны именно такие направления? Ситуацию прокомментировали в Корпорации развития Республики Крым (КРРК):

Увеличивается численность населения, что приводит к развитию инфраструктуры, строительству новых торговых центров, жилищных комплексов. Этот тренд видят и инвесторы, вкладывая средства в новые и востребованные проекты по всему Крыму.