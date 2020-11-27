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В Крыму одобрены три новых инвестпроекта: гостиница, придорожный сервис и торговый центр
Фото: mohamed_hassan, pixabay.com

В Крыму одобрены три новых инвестпроекта: гостиница, придорожный сервис и торговый центр

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:15 27.11.2020

В Крыму Совет по улучшению инвестиционного климата одобрил три проектные инициативы.

Сразу два инвестиционных проекта будут реализованы в Симферопольском районе. Это строительство комплекса придорожного сервиса с объектами инфраструктуры стоимостью 57 миллионов рублей. Второй инвестиционный проект предполагает строительство двухэтажного торгового центра с парковкой. Объем инвестиций составит почти 365 миллионов рублей, — рассказала вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико.

Еще один инвестор планирует в Судаке модернизировать гостиничный комплекс. Проект предполагает строительство нового объекта и благоустройство территории гостиницы. Объем инвестиций 39,7 миллионов рублей.

Почему выбраны именно такие направления? Ситуацию прокомментировали в Корпорации развития Республики Крым (КРРК):

Увеличивается численность населения, что приводит к развитию инфраструктуры, строительству новых торговых центров, жилищных комплексов. Этот тренд видят и инвесторы, вкладывая средства в новые и востребованные проекты по всему Крыму.

Почему выбраны именно такие направления? Ситуацию прокомментировали в Корпорации развития Республики Крым (КРРК): Увеличивается численность населения, что приводит к развитию инфраструктуры, строительству новых торговых центров, жилищных комплексов. Этот тренд видят и инвесторы, вкладывая средства в новые и востребованные проекты по всему Крыму.

Фото: rk.gov.ru

В Крыму одобрены три новых инвестпроекта: гостиница, придорожный сервис и торговый центр

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