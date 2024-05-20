В Крыму огласили приговор учредителю «Парка львов «Тайган»

Учредитель «Парка львов «Тайган» признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По приговору Центрального районного суда города Симферополя от 20.05.2024 виновному назначено наказание в виде одного года лишения свободы. Суд счел возможным исправление осужденного без реального отбывания наказания и назначенное наказание постановил считать условным, с годичным испытательным сроком. В связи с истечением срока давности уголовного преследования, предусмотренного уголовным законом, осужденный освобожден от назначенного наказания.

В ходе судебного следствия было установлено, что в сентябре 2021 года, мать со своим малолетним ребенком на руках, находясь на территории «Парка львов «Тайган» в г.Белогорске, подошла к отжимному барьеру сетки основного вольера, в котором находились тигры. Один, из находящихся в вольере амурских тигров, агрессивно отреагировав на присутствие людей, набросился на последних, причинив повреждение в виде укуса большого пальца левой руки малолетнего ребенка, оказавшегося у указанной сетки, что повлекло полную ампутацию пальца руки ребёнка, — сообщили в пресс-службе Центрального райсуда г.Симферополя.

Приговор в законную силу не вступил.

источник: пресс-служба Центрального райсуда г.Симферополя