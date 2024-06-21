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В у ограничена розничная продажа алкоголя в многоквартирных домах
фото: pikist.com

В Крыму ограничена розничная продажа алкоголя в многоквартирных домах

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:12 21.06.2024

Депутаты Государственного совета Республики Крым одобрили законопроект, запрещающий розничную продажу алкоголя в многоквартирных домах региона с 20:00 до 10:00.

Как на заседании Госсовета пояснила председатель комитета по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства Оксана Доброрез, в адрес министерства промышленной политики региона и администраций городов и населенных пунктов в 2024 году поступило 142 обращения от граждан с жалобами на нарушение правопорядка возле точек продажи алкоголя в многоквартирных домах, в том числе возле заведений общественного питания. Также, по сведениям министерства, в УМВД региона отметили существенное число уголовных дел и протоколов о правонарушениях в состоянии алкогольного опьянения.

Предлагается установить ограничения времени в части розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, в период с 20:00 до 10:00 по местному времени, — цитирует ТАСС Оксану Доброрез.

Законопроект принят в двух чтениях.

источник: ТАСС

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