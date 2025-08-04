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В Крыму ограничение на пребывание в лесах продлено
фото: pikist.com

В Крыму ограничение на пребывание в лесах продлено

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 13:41 04.08.2025

Приказом  Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым от 29.07.2025 № 472  с  00 часов 00 минут 6 августа 2025 года  введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности сроком на 21 календарный день, за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования, нахождения сотрудников организаций различных форм собственности, трудовая деятельность которых связана с выполнением работ по охране, защите, воспроизводству лесов, охотничьих ресурсов, аварийно-спасательных работ.
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