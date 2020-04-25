В Крыму ограничения на посещение лесов продлены

В Крыму ограничения на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств продлены сроком на 21 календарный день.

Приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым от 21.04.2020 года №546 «Об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности» ограничения продлены сроком на 21 календарный день, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

С соответствующим приказом Минприроды и перечнем лесных участков, на которых вводятся ограничения, можно ознакомиться здесь .

МЧС Республики Крым также напоминает о том, что с 1 апреля в Крыму установлен летний пожароопасный период, который предусматривает запрет на разведение костров и использование мангалов и других приспособлений с открытым огнем.

Приказом МЧС Республики Крым №62 от 09.04.2020г на территории Республики Крым установлен особый противопожарный режим .

В случае обнаружения лесного пожара просим Вас незамедлительно сообщать по телефонам «101», «112» или в региональную диспетчерскую службу Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым по телефонам: (3652) 44-28-12, +7 978 0000192