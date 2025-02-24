В Крыму — ограничения на проезд по 80 мостам

Минтранс Крыма ввел ограничения по весу и скорости для автомобилей, проезжающих по ряду мостовых сооружений на территории Республики Крым. Об этом сообщается на сайте министерства, запрет введен в связи с неудовлетворительным состоянием более чем 80 объектов.
Министерство транспорта Республики Крым сообщает о введении ограничения движения транспортных средств на искусственных сооружениях в части предельно допустимой общей массы транспортных средств и (или) нагрузки на ось (или группу осей) на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, проходящих по территории Республики Крым, – сказано в документе.
Как следует из текста распоряжения, ограничительные движения транспортных средств введены в связи с неудовлетворительным состоянием и до окончания ремонтных работ. Мостовые сооружения располагаются в Нижнегорском, Бахчисарайском, Ленинском, Белогорском, Джанкойском, Советском, Сакском, Первомайском, Раздольненском, Черноморском и Красноперекопском районах Республики Крым, а также городских округах Алушта, Керчь и Ялта.
С полным перечнем объектов, а также установленными ограничениями можно ознакомиться на сайте министерства. Перед въездом на искусственные сооружения с обеих сторон будут установлены соответствующие дорожные знаки.
Проверка мостовых сооружений в республике прошла после того, как в Джанкойском районе между селами Изумрудное и Маслово обрушился мост над железнодорожным полотном.
источник: РИА Новости Крым
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