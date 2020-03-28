В Крыму — ограничительные меры в санаторно-курортной и туротрасли

В Крыму временно приостанавливается бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Отдыхающим, которые сейчас находятся в объектах размещения, должны быть обеспечены условия для самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления. Питание отдыхающих обеспечивается непосредственно в зданиях проживания в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора. Крымчанам и гостям полуострова настоятельно рекомендуется ограничить поездки в том числе в целях туризма и отдыха, — сообщили в пресс-службе Минкурортов РК.

В Правительстве Крыма также отмечают — прорабатываются меры поддержки туристической отрасли: отсрочки по налоговым платежам, налоговые каникулы, снижение ставок, прямое субсидирование, и внесение изменений в законодательство в сфере туризма.

В частности, Торгово-промышленная палата РФ, что подтверждается Торгово-промышленной палатой Крыма, признает обстоятельствами непреодолимой силы сложившуюся ситуацию в туристической сфере. При наличии договорных отношений возможна выдача соответствущих подтверждающих документов о факте «форс-мажора» для представителей гостиниц, санаториев и т.д. в условиях пандемии коронавируса.

С этой целью ТПП РФ России открыла «горячую линию» для консультирования субъектов предпринимательской деятельности по вопросам форс-мажорных обстоятельств, возникших при исполнении договоров (контрактов) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции: