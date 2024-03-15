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В у охотники на оленей… сами стали добычей. Следствия и суда
Фото: pxhere.com

В Крыму охотники на оленей… сами стали добычей. Следствия и суда

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 14:05 15.03.2024

Браконьерам грозит реальный срок заключения.

В Крыму прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении двух жителей города Симферополя. Они обвиняются по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

По версии органа предварительного расследования, в июне 2023 года обвиняемые, находясь на территории охотничьих угодий вблизи села Партизанское, не имея соответствующего разрешения, с использованием охотничьего оружия ТОЗ-34Р совершили незаконный отстрел одной особи самца крымского благородного оленя,- сообщили подробности в прокуратуре РК.

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Потерпевшим по уголовному делу признано министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Симферопольский районный суд.

Отметим, что наказание браконьерам грозит суровое: от крупного штрафа (от 500 тысяч до 1 миллиона рублей) до лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

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