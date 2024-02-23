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В у оказывают необходимую помощь семьям участников СВО

В Крыму оказывают необходимую помощь семьям участников СВО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:26 23.02.2024

В Симферополе в честь Дня защитника Отечества состоялось торжественное мероприятие. В своем приветственном слове Глава РК Сергей Аксёнов напомнил присутствующим, что празднование 23 Февраля всегда имело особое значение для крымчан и всех россиян.

Важность этого дня ни у кого не вызывает сомнений, ведь именно благодаря нашим защитникам, которые мужественно выполняют свой воинский долг, мы сегодня живем и радуемся мирному небу. Именно благодаря их слаженной службе на фронте и в тылу мы можем собраться и отдать дань уважения всем, кто когда-либо носил и носит военную форму сейчас, защищая интересы нашей Родины, – сказал Глава Крыма.

В Крыму оказывают необходимую помощь семьям участников СВО

Сергей Аксёнов также воздал дань памяти погибшим бойцам, которые проявили смелость и отвагу на поле боя, защищали Отечество, не щадя своих жизней.

Вечная память нашим воинам! Мы гордимся, ценим и никогда не забудем их подвиг, – подчеркнул Глава Республики.

В Крыму оказывают необходимую помощь семьям участников СВО

Происходящее сегодня, по мнению Сергея Аксёнова, делается в первую очередь для укрепления обороноспособности страны и обеспечения ее безопасности.

Президент взял на себя большую ответственность по защите интересов России, и наша общая задача – поддержать его. Только наш Лидер способен преодолеть все барьеры и блокады, – отметил Глава Крыма.

В Крыму оказывают необходимую помощь семьям участников СВО

Отдельную благодарность Глава РК выразил родным и близким участников специальной военной операции.

Хочу сказать особые слова признательности нашим сильным женщинам за их сыновей, мужей, отцов, братьев. Спасибо, что все понимаете и всегда поддерживаете наших воинов. Спасибо женщинам-общественникам и волонтерам за неравнодушие и участие, помощь семьям участников спецоперации. Со своей стороны, органы власти республики всегда окажут необходимое содействие в решении любых вопросов, – акцентировал Глава Крыма.

В Крыму оказывают необходимую помощь семьям участников СВО

Сергей Аксёнов вручил государственные награды Республики Крым: ордена «За верность долгу», медали «За мужество и доблесть». Кроме того, женам и детям военнослужащих вручены памятные подарки.

Узнайте больше:  Сергей Аксёнов: "Вечная память бойцам, до конца исполнившим свой долг"

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