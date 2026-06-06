В Крыму около 40% средств от национализации имущества ушли на СВО

Власти Крыма направили порядка 40% прибыли, извлеченной от национализации имущества украинских олигархов, на нужды СВО. Об этом сообщил в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума председатель Государственного совета Республики Крым. Ранее Владимир Константинов сообщал, что национализировано порядка 6 тыс. объектов, от их реализации и аренды в бюджет привлечено порядка 14 млрд рублей.

Где-то примерно 40% потрачено на социальные вопросы, связанные с СВО. Это много, это большой ресурс денежный, — сказал Константинов, отвечая на вопрос на какие расходы направлены средства, полученные от национализации имущества.

Он пояснил, что остальные средства направляют на решение социальных вопросов в республике, реализацию региональных программ, развитие Крыма.

Много проектов удалось реализовать, изменить облик Крыма. Это очень мощный объем инвестирования плюсом к федеральным программам, к нашим региональным программам, — резюмировал Константинов.

Депутаты Госсовета Крыма 18 октября 2022 года приняли закон о возможности признать собственностью республики имущество недружественных стран и их граждан. Были национализированы активы АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», судостроительного завода «Залив», имущество ООО «Руслайн ко», «Мегастроя», а также, в частности, недвижимость Владимира Зеленского, певицы Джамалы, бывшего премьера Украины Арсения Яценюка. Собственностью Крыма также стало имущество ЗАО «Ялтинская киностудия», ООО «Отель «Бристоль» в Ялте, ПАО «Платинум банк», ПАО «Укрсоцбанк», АО «Международный детский медицинский центр «Чайка», ООО «Каракаш агро», АО «Пансионат». Всего в регионе с 2022 года были национализированы объекты недвижимости порядка 500 физических и юридических лиц.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

источник: ТАСС

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