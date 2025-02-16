В Крыму около ста единиц техники дежурят на дорогах — зима руководит

Сотрудники Крымавтодора утром 16 февраля проводят обработку опасных участков на дорогах Белогорск — Феодосия, Грушевка — Судак, Зеленогорье — автодорога Алушта — Судак — Феодосия, а также на Южном берегу Крыма, где выпал снег. Об этом сообщает Telegram-канале Крымавтодора.
Снег добрался до Ялты и, похоже, решил здесь задержаться. Температура 0…–1, покрытие мокрое, обработано. По другим направлениям: осадков нет или незначительные, покрытие в основном сухое, на перевалах – влажное, — говорится в сообщении.
Температура воздуха в Крыму ночью колебалась от –4 до –7 градусов, опасные участки автодорог были обработаны, информируют в ведомстве:
Симферополь – 6, ГРЭС – 6, Доброе – 5 градусов, без осадков, покрытие влажное. Ангарский перевал –5 градусов, туман, покрытие влажное, обработано. Дорога до мемориала «Партизанская шапка» –5, покрытие влажное, обработано.
Мониторинг дорожного покрытия ведется круглосуточно. На дежурстве находится 100 единиц техники, которая работает в штатном режиме, уточнили в Крымавтодоре.
Накануне полуостров накрыл холодный атмосферный фронт, который принес дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег. Местами прошли сильные осадки, которые привели к образованию гололеда и отложениям мокрого снега. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
источник: РИА Новости Крым
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