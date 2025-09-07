В Крыму — опасная погода. Объявлено экстренное предупреждение

8, 9, 10 и 11 сентября в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность, – сообщили в ведомстве.

Напомним, с 1 мая на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора. За нарушение требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей, в некоторых случаях – уголовная ответственность.

источник: РИА Новости Крым