По данным ГУ МЧС России по РК, с начала года в Крыму ликвидировано 245 пожаров, из них 56 – связаны именно с возгоранием сухой растительности.
архивное фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Крыму

В Крыму — опасная погода. Объявлено экстренное предупреждение

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:21 07.09.2025

Затяжное экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за высокой пожарной опасности. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

8, 9, 10 и 11 сентября в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность, – сообщили в ведомстве.

Напомним, с 1 мая на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора. За нарушение требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей, в некоторых случаях – уголовная ответственность.

источник: РИА Новости Крым 

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

