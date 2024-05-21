В Крыму — оперативно-профилактические мероприятие «Административный розыск»

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Административный розыск» в период с 20 по 24 мая и с 27 по 31 мая сотрудниками полиции на всей территории полуострова организуются рейды для установления лиц, совершивших административные правонарушения.
Кроме того, в задачи полицейских в этот период входит установление местонахождения граждан, привлеченных к административной ответственности и скрывающихся от правоохранительных органов и суда. Основная цель мероприятия – привлечь виновных к административной ответственности и соблюсти принцип неотвратимости наказания, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
Полиция Крыма напоминает гражданам о том, что штрафы необходимо выплачивать своевременно. Иначе могут быть применены меры принудительного исполнения.
МВД Крыма призывает граждан вовремя уплачивать штрафы.
Оплатить штрафы, а также получить интересующую информацию вы можете онлайн, воспользовавшись Единым порталом Госуслуг (gosuslugi.ru).
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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