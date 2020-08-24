В Крыму определены участники Финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

В Крыму стали известны имена первых участников отборочных соревнований, получивших квоты на право участия в Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020.

Ими стали: команда юниоров – Кичижиева Наталья и Петренко Николай, обучающихся в ГБОУ ДО РК «Малая академия наук «Искатель», участвовавших в соревнованиях по компетенции «Изготовление прототипов», и команда ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства» – Батина Юлия и Меньшикова Дарья, которые соревновались по компетенции «Туризм», — сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежи РК.

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдет с 6 по 21 сентября 2020 года, впервые – в дистанционно-очном формате. Соревнования по профессиональному мастерству проводятся среди студентов образовательных организаций от 16 до 22 лет и юниоров (участников направления WorldSkills Juniors) от 12 до 16 лет.

В 2020 году организаторами мероприятия выступают Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство Кузбасса и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ). В качестве партнеров и спонсоров нацфинала будут более 50 крупнейших компаний различных отраслей промышленности.

Как отмечают организаторы, финал национального чемпионата 2020 года станет самым масштабным не только в России за все 8 лет проведения, но и во всем мире. Подробности — ЗДЕСЬ .