В Крыму определили готовность к туристическому сезону — 2021

На совместном заседании Коллегии и Общественного совета при министерстве курортов и туризма РК определили готовность к туристическому сезону – 2021 в Крыму.

Как отметил Глава РК Сергей Аксёнов, сфера туризма входит в число отраслей, наиболее пострадавших в период пандемии коронавируса, тем не менее, даже в этих экстремальных условиях Крым закончил курортный сезон с хорошими результатами. По его словам, необходимо и дальше проводить работу над ошибками, усилить контроль за работой пляжей, точек эксплуатации водного транспорта, а также актуальным остается вопрос выведения из тени граждан, которые занимаются сдачей жилья внаем.

Сергей Аксёнов акцентировал внимание на необходимости создания информационных окон на сайте каждого муниципалитета, где турист сможет оставить отзыв о проведенном отдыхе, а должностные лица оперативно отреагировать на проблемные вопросы, учитывая их в дальнейшем при подготовке к курортному сезону.

Впервые в план мероприятий по подготовке и проведению курортного сезона 2021года включены вопросы транспортной инфраструктуры и организации деятельности объектов туристской индустрии для людей с ограниченными физическими возможностями. Также впервые санаторно-курортным организациям поручено обеспечить трехдневный запас воды для собственных нужд.

Сезон 2020 преподнёс немало уроков и кроме сложностей позволил отработать огромное количество практик и взаимодействий. Тем не менее, мы понимаем, что ограничения и меры профилактики короновирусной инфекции в значительной степени сохранятся и в текущем году, поэтому главный месседж и основная задача всех вовлеченных административных и бизнес-структур — это безопасность сезона 2021-го года, — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

На сегодня министерством уже проведены выездные совещания во всех курортных регионах Крыма, во всех муниципалитетах проведены конкурсы на право заключения договоров о благоустройстве пляжей общего пользования, определены места опасные для купания и утверждены дислокации пунктов проката маломерных судов. В 2021 году планируется функционирование 460 пляжей, при этом увеличивается количество пляжей в Евпатории, Ялте и Феодосии.

В формате диалога и коллегиального обсуждения на заседании были рассмотрены вопросы по работе над легализацией малых объектов размещения, по законодательным изменениям и инициативам, а также вопросы развития экологического туризма, в том числе концепция развития «Большой Крымской Тропы».

Благодаря природным условиям, Крым наиболее перспективный регион для развития экотуризма в РФ. Создание и поддержка благоприятной экологической ситуации, формирование экосреды в Республике является одним из основных направлений для устойчивого социально-экономического развития Республики Крым, — отметил Волченко.

По информации пресс-службы министерства курортов и туризма РК.