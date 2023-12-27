Прямо сейчас:
Главная | Власть в Крыму | Госсовет Крыма | В Крыму определили лучшие населенные пункты. Награды вручил глава республиканского парламента
актуально в республике
В у определили лучшие населенные пункты. Награды вручил глава республиканского парламента

В Крыму определили лучшие населенные пункты. Награды вручил глава республиканского парламента

Опубликовал: CrimeaPRESS в Госсовет Крыма 20:49 27.12.2023

В крымском парламенте прошла процедура награждения победителей седьмого конкурса «Лучший сельский населенный пункт Республики Крым». Вот они – победители:

— первое место — село Угловое Бахчисарайского района,

— второе и третье заняли села Зыбины Белогорского района и Журавлёвка Симферопольского района.

В Крыму определили лучшие населенные пункты. Награды вручил глава республиканского парламента

Председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов поздравил победителей и вручил председателям и депутатам сельских советов дипломы и сертификаты на получение денежных премий, а также благодарственные письма участникам конкурса за значительный вклад в развитие сельских населенных пунктов.

В Крыму определили лучшие населенные пункты. Награды вручил глава республиканского парламента

Победители получили денежное поощрение в размере 5 миллионов рублей за первое место, 3 миллионов рублей — за второе и 1 миллиона рублей за третье место соответственно.

В конкурсе принимали участие 15 сел и поселков из 13 районов Республики — Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, Кировского, Красногвардейского, Ленинского, Нижнегорского, Первомайского Раздольненского, Сакского, Симферопольского, Советского и Черноморского.

В Крыму определили лучшие населенные пункты. Награды вручил глава республиканского парламента

Мы наблюдаем положительную динамику развития сельских поселений. Эффект проделанной работы впечатляет. Данный конкурс обеспечил вовлеченность жителей в процесс развития своего поселения, люди сами стали следить за общественным порядком, высаживать цветы и деревья, благоустраивать придомовые территории, — отметил первый вице-спикер Ефим Фикс.

По его информации, в следующем году размер призового фонда конкурса «Лучший сельский населенный пункт Республики Крым» увеличится.

Победитель будет, как и ранее один, второе место займут два населенных пункта, третье — три, со следующим распределением денежных средств: победитель конкурса получит 5 млн руб., вторые места по 3 млн руб., третьи — по 1 млн. рублей, — уточнил первый зампред.

Всего с 2017 года по 2022 год  победителям конкурса «Лучший сельский населенный пункт Республики Крым» выплатили около 34 млн. рублей.

Мы продолжим поддерживать наши сельские поселения, инициативы, которые поступают к нам из городов и сёл и вместе сформируем Крым нашей мечты, — прокомментировал глава Госсовета РК Владимир Константинов.

В Крыму определили лучшие населенные пункты. Награды вручил глава республиканского парламента

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Госсовет Крыма

Комментарии для сайта Cackle
Госсовет Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.