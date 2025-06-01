В Крыму определили перечень БУСов, подлежащих капремонту

В ходе встречи было отмечено, что 49 объектов нуждаются в капитальном ремонте. Определены все необходимые участки, и уже ведется разработка проектной документации. Комплексные работы по укреплению береговой линии будут проводиться по всему побережью.

Председатель Совмина и глава Министров России ознакомились с проектом берегоукрепительных работ в Гурзуфе.

Как подчеркнули представители власти, укрепление прибрежной зоны играет ключевую роль в обеспечении безопасности жителей и гостей полуострова, а также в сохранении критической инфраструктуры в условиях природных воздействий.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым