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В Крыму определили перечень БУСов, подлежащих капремонту
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В Крыму определили перечень БУСов, подлежащих капремонту

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 11:22 01.06.2025

Председатель Совета министров Республики Крым совместно с Министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным ознакомились с ходом реконструкции набережной и берегоукрепительных сооружений в регионе.

В ходе встречи было отмечено, что 49 объектов нуждаются в капитальном ремонте. Определены все необходимые участки, и уже ведется разработка проектной документации. Комплексные работы по укреплению береговой линии будут проводиться по всему побережью.

Председатель Совмина и глава Министров России ознакомились с проектом берегоукрепительных работ в Гурзуфе.

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Как подчеркнули представители власти, укрепление прибрежной зоны играет ключевую роль в обеспечении безопасности жителей и гостей полуострова, а также в сохранении критической инфраструктуры в условиях природных воздействий.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым 

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