В Крыму определили перечень проектов благоустройства территорий для голосования в 2024 году

В Крыму определен перечень проектов благоустройства территорий для голосования в 2024 году. В дни выборов Президента России – с 15 по 17 марта – жители полуострова смогут отдать свой голос за благоустройство городской среды в ходе Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства.

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента России.

Выбрать те объекты, которые будут благоустроены в 2025 году — парк, набережная или сквер можно лично в пунктах проведения голосования. На таких пунктах в городах будут работать волонтеры.

Накануне, выступая с Посланием Федеральному Собранию, Владимир Путин сообщил, что в целом по России до 2030 года планируется благоустроить более 30 тысяч общественных пространств и поручил Правительству оказать дополнительную поддержку регионам, которые реконструируют набережные, парки, скверы и исторические центры городов.

По информации пресс-службы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым