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В у определились с величиной прожиточного минимума на 2025 год

В Крыму определились с величиной прожиточного минимума на 2025 год

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:56 13.08.2024

В соответствии со статьёй 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года Nº 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьёй 4 Закона Республики Крым от 06 июня 2014 года Nº 20-3РК «0 прожиточном минимуме в Республике Крым», статьями 14, 20 Закона Республики Крым от 19 июля 2022 года Nº 307-3РК/2022 «Об исполнительных органах Республики Крым» Совет министров Республики Крым постановил установить величину прожиточного минимума в Республике Крым на 2025 год:

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  • в расчете на душу населения — 17 201 рубль;

по основным социально-демографическим группам для:

  • трудоспособного населения — 18 749 рублей;
  • пенсионеров — 14 793 рубля;
  • детей — 16 685 рублей.

Настоящее постановление вступит в силу с 1 января 2025 года и будет действовать по 31 декабря 2025 года.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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