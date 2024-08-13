В Крыму определились с величиной прожиточного минимума на 2025 год

В соответствии со статьёй 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года Nº 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьёй 4 Закона Республики Крым от 06 июня 2014 года Nº 20-3РК «0 прожиточном минимуме в Республике Крым», статьями 14, 20 Закона Республики Крым от 19 июля 2022 года Nº 307-3РК/2022 «Об исполнительных органах Республики Крым» Совет министров Республики Крым постановил установить величину прожиточного минимума в Республике Крым на 2025 год:
- в расчете на душу населения — 17 201 рубль;
по основным социально-демографическим группам для:
- трудоспособного населения — 18 749 рублей;
- пенсионеров — 14 793 рубля;
- детей — 16 685 рублей.
Настоящее постановление вступит в силу с 1 января 2025 года и будет действовать по 31 декабря 2025 года.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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