В Крыму определились с величиной прожиточного минимума на 2025 год

в расчете на душу населения — 17 201 рубль;

по основным социально-демографическим группам для:

трудоспособного населения — 18 749 рублей;

пенсионеров — 14 793 рубля;

детей — 16 685 рублей.

Настоящее постановление вступит в силу с 1 января 2025 года и будет действовать по 31 декабря 2025 года.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта