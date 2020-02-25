В Крыму оптимистично ожидают рост турпотока из-за ограничения поездок в Китай

Кому «коронавирус», а кому и гости-туристы.

По словам руководителя регионального отделения Российского союза туриндустрии Бориса Зелинского, турпоток в Крым в этом году может вырасти на 10-15%. Причина — ограничения поездок в Китай, на фоне коронавируса.

Мы планируем, что в этом году рост турпотока в Крым вырастет примерно на 10-15%. На рост турпотока рассчитываем за счет сократившихся полетов российских авиакомпаний в КНР из-за коронавируса. Мы надеемся, высвобождающиеся рейсы и самолеты авиакомпании направят в Крым. Ожидаем рост числа рейсов и снижение цен, — сказал Зелинский.

В свою очередь председатель комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк отметил, что российским туроператорам предстоит пересмотреть в этом году направлений внутреннего и выездного туризма.

Для Крыма мы потерь не видим, наоборот, даже выйдем в плюсы, потому что те, кто собирался отдыхать в азиатских странах, либо не поедут туда вообще, либо будут, что скорее всего, выбирать курорты нашего юга России: Краснодар, Сочи, Республику Крым и Севастополь, — отметил депутат.