В Крыму организации получают налоговый вычет за занятия спортом

В Российской Федерации 114 тысяч организаций и 66 тысяч индивидуальных предпринимателей оказывают спортивные услуги, при этом в перечень Минспорта РФ по налоговому вычету вошли всего порядка 4000 предприятий по всей стране. В Крыму налоговый вычет за занятия спортом получили 11 организаций.

Налоговый вычет на спорт напрямую связан со здоровьем граждан, системой здравоохранения. Это полезная форма поддержки, которая, несмотря на два года реализации программы, пока не вышла на серьезный уровень, заявил на совещании с членами Правительства Президент России Владимир Путин.

Народный фронт доложил президенту, что программа в стране реализуется, но недостаточно эффективно. Две основные причины – слабое администрирование на региональном уровне и формальное ограничение для включения в список. Сейчас для попадания в перечень нужно соблюсти два условия: первое – это наличие наемных работников, второе – это спортивный ОКВЭД, указанный, как основной. В частности, 25 регионов в течение двух лет подавали в реестр менее 25 юридических лиц. Вторая проблема, по данным Народного фронта – слабая информированность населения. 59% опрошенных спортивных организаций и 69% опрошенных жителей не знают о механизмах налогового вычета на спорт.

Во время внедрения этой инициативы эксперты со всей страны, включая Народный фронт, выступили в поддержку этого решение, как стимулирования россиян к занятиям спортом. Чтобы выполнить национальную задачу — вовлечь в занятия физкультурой и спортом к 2030 году 70% россиян, очень важно создать для людей мотивацию. И налоговый вычет был одним из шагов на этом пути. Главное – создание для этого простых и удобных условий. Как мы видим, по всей стране эта система заработала, но не особо активно. Сейчас важно учесть весь этот опыт и максимально расширить эту практику, — цитирует пресс-служба руководителя регионального исполкома Народного фронта в Крыму Аллу Вертинскую.