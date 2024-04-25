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В у орудовала четвёрка вымогателей. Без насилия не обходилось

В Крыму орудовала четвёрка вымогателей. Без насилия не обходилось

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:37 25.04.2024

В начале апреля текущего года два жителя г. Евпатории пояснили сотрудникам отдела в г. Евпатории УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю и уголовного розыска МО МВД России «Сакский», что стали жертвами вымогательства со стороны группы лиц, которые требовали 200 тысяч рублей, применяя по отношению к ним физическое насилие.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками из отдела в г. Евпатории регионального управления ФСБ и уголовного розыска МО МВД России «Сакский», подозреваемые установлены и задержаны с поличным. Собрано достаточно доказательств, подтверждающих причастность к преступлению трех жителей г. Евпатории, 32-летних братьев и их 37-летнего пособника. Следственным отделом МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия». Задержанным грозит максимальное наказание до семи лет лишения свободы, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Сотрудники полиции напоминают: если вы стали жертвой преступления, сразу же сообщите об этом в полицию. Прямая линия 102 работает круглосуточно.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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