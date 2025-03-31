В Крыму осквернили могилу военкора Александра Федорчака. Вандалов ищут

Неизвестные ночью в понедельник осквернили в Республике Крым могилу военного корреспондента издания «Известия» Александра Федорчака и места захоронения еще троих участников СВО. Полиция проводит проверку и ищет вандалов.
Это поступок не человека, а подлость, ненависть и беспринципность зверья. Трусливо избегая схватки с живыми, они глумятся над мертвыми. Однако возмездие неотвратимо и здесь, на земле, и там, на небесах, их каждый шаг будет взвешен и осужден, — написал Глава Крыма Сергей Аксёнов в Telegram-канале.
Сергей Федорчак, отец Александра, считает, что неизвестные осквернили могилу его сына из политических соображений, а не личной неприязни.
Это общественное, это диверсия, это политическое. У нас нет таких врагов. Обычные предприниматели и люди нас знают, у меня нет с кем-то какой-то давней вражды или неприязни. То, что мы разбиты в клочья, это понятно. <…> Мы захоронить не могли два часа, потому что было столько людей, нескончаемый поток. Вот какой резонанс был, когда Сашку привезли, они [вандалы] хотели обратный эффект, — сказал он в беседе с ТАСС.
Также, по его словам, для этого в Нижнегорский район республики могли приехать чужаки.
Возбуждено два уголовных дела — об осквернении могил и уничтожении воинских захоронений.
По данному факту отделом дознания ОМВД России по Нижнегорскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, подозреваемых в совершении преступления, — сообщили в МВД Республики Крым.
Кроме того, как сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю, возбуждено еще одно уголовное дело.
По поручению исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления СК Росси по Республике Крым и городу Севастополю Евгения Руднева возбуждено уголовное дело по факту повреждения воинского захоронения, — говорится в сообщении.
СПРАВКА: Федорчак родился в Крыму, окончил факультет журналистики, после чего работал в Крымском информационном агентстве, а затем на телеканале «Крым-24». С 2022 года был корреспондентом телеканала «Звезда», позже — «Известий» в зоне спецоперации, где освещал события на передовой. Похороны Федорчака прошли в родном поселке Нижнегорский на северо-востоке Крыма с воинскими почестями.
источник: ТАСС
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