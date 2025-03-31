В Крыму осквернили могилу военкора Александра Федорчака. Вандалов ищут

Неизвестные ночью в понедельник осквернили в Республике Крым могилу военного корреспондента издания «Известия» Александра Федорчака и места захоронения еще троих участников СВО. Полиция проводит проверку и ищет вандалов.

Это поступок не человека, а подлость, ненависть и беспринципность зверья. Трусливо избегая схватки с живыми, они глумятся над мертвыми. Однако возмездие неотвратимо и здесь, на земле, и там, на небесах, их каждый шаг будет взвешен и осужден, — написал Глава Крыма Сергей Аксёнов в Telegram-канале.

Сергей Федорчак, отец Александра, считает, что неизвестные осквернили могилу его сына из политических соображений, а не личной неприязни.

Это общественное, это диверсия, это политическое. У нас нет таких врагов. Обычные предприниматели и люди нас знают, у меня нет с кем-то какой-то давней вражды или неприязни. То, что мы разбиты в клочья, это понятно. <…> Мы захоронить не могли два часа, потому что было столько людей, нескончаемый поток. Вот какой резонанс был, когда Сашку привезли, они [вандалы] хотели обратный эффект, — сказал он в беседе с ТАСС.

Также, по его словам, для этого в Нижнегорский район республики могли приехать чужаки.

Возбуждено два уголовных дела — об осквернении могил и уничтожении воинских захоронений.