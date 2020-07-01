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В Крыму основной день голосования по изменениям в Конституцию начался с «хорошей форой»

В Крыму основной день голосования по изменениям в Конституцию начался с «хорошей форой»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:11 01.07.2020

На утро 1 июля проголосовало свыше 70% крымчан.

По состоянию на утро 1 июля в Крыму проголосовали более одного миллиона человек, что составляет, примерно, 70% от общего числа избирателей (около полутора миллионов). По информации крымского Избиркома, все 1165 участков в Республике открылись в 8:00 (закроются в 20:00).

Всего в Крыму зарегистрировано 1 499 112 избирателей, сформировано 27 территориальных и 1 165 участковых избирательных комиссий, из них 37 работают в местах временного пребывания избирателей. За ходом голосования следят наблюдатели, в том числе, международные — политики и общественные деятели из Франции, Германии, Болгарии и Швеции.

В Крыму основной день голосования по изменениям в Конституцию начался с «хорошей форой»

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