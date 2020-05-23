В Крыму — особый противопожарный режим. Что нужно знать?

Напомним, особый противопожарный режим в Крыму установлен приказом МЧС Республики Крым №62 от 09.04.2020г. Специалисты чрезвычайного ведомства подчёркивают: особый противопожарный режим — это дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях. В период действия особого противопожарного режима:
- устанавливается запрет на посещение гражданами лесов (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах; граждан, осуществляющих использование лесов в установленном законом порядке; граждан, пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности; граждан, пребывающих в лесах в целях добывания пернатой дичи для осуществления в соответствии с действующим законодательством любительской и спортивной охоты);
- временно приостанавливается использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением мангалов и иных приспособлений, находящихся и эксплуатирующихся на территориях объектов общественного питания (ресторанов, кафе, баров, столовых, пиццериях, кофейнях, пельменных, блинных);
- устанавливается запрет на разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществ;
- устанавливается порядок осуществления патрулирования мест группового размещения большегрузных контейнеров силами патрульно-маневренных групп;
- привлекается население для локализации пожаров вне границ населенных пунктов;
- проводятся работы по очистке от горючих отходов, мусора бесхозных и длительное время неэксплуатируемых приусадебных земельных участков на территориях садоводческих и огороднических товариществ;
- вводится запрет на выжигание сухой растительности на земельных участках населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения, а также на неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения.
- организуется работа патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп с привлечением (по согласованию) сотрудников Государственной противопожарной службы, органов внутренних дел, территориальных отделов (лесничеств) для патрулирования наиболее пожароопасных участков, выявления несанкционированных сельхозпалов, оперативного реагирования на возникающие очаги пожаров, обобщения информации о результатах работы и выполнении руководителями организаций мероприятий по предупреждению пожаров;
- проводится разъяснительная работа с населением по соблюдению требований пожарной безопасности и порядка действий при возникновении пожара на территориях населенных пунктов, садоводческих и огороднических товариществ, организаций с привлечением уличных комитетов, организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также по пропаганде и добровольному участию населения в решении вопросов противопожарной защиты квартир и жилых домов, а также привлечению населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов;
- проводятся совещания с председателями садоводческих и огороднических товариществ по выполнению мер пожарной безопасности и организации добровольных пожарных дружин из числа членов указанных товариществ;
- — проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, исключающие возможность переброса огня при полевых и лесных пожарах на здания и сооружения в населенных пунктах, загородных оздоровительных учреждениях, садоводческих и огороднических товариществ;
- обеспечивается содержание в исправном состоянии естественных и искусственных водоисточников и подъездных путей для беспрепятственного забора воды пожарными автомобилями.
Штрафные санкции были недавно ужесточены. Теперь нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей, на юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций Сергея Шахова.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».
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