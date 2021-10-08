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В Крыму осталось только 6% свободных коек в «ковидных» госпиталях
Фото: ВК

В Крыму осталось только 6% свободных коек в «ковидных» госпиталях

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:45 08.10.2021

Накануне мы сообщали о том, что в Крыму стремительно сокращается число свободных коек в «ковидных» госпиталях. За сутки поставлен очередной антирекорд по числу заразившихся коронавирусом (472 случая), и свободных коек почти не осталось. В Симферополе — так уж очно. По информации вице-премьера – министра труда и соцзащиты РК Елены Романовской, свободный коечный фонд в Крыму – 6%.

На сегодняшний день 6%, притом, что мы еще ночью разворачивали 40 дополнительных коек. Сегодня еще развернем реанимационные койки, — признала Романовская.

По информации республиканского минздрава, на сегодня для пациентов с коронавирусом развернуто 3 859 коек. Почти все они заняты. Эмоционально и подробно об этом пишет ИА «Крыминформ». По данным издания, в Симферополе мест для больных не хватает даже в коридорах леченых учреждений.

В Крыму осталось только 6% свободных коек в «ковидных» госпиталях

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