В Крыму осталось только 6% свободных коек в «ковидных» госпиталях

Накануне мы сообщали о том, что в Крыму стремительно сокращается число свободных коек в «ковидных» госпиталях. За сутки поставлен очередной антирекорд по числу заразившихся коронавирусом (472 случая), и свободных коек почти не осталось. В Симферополе — так уж очно. По информации вице-премьера – министра труда и соцзащиты РК Елены Романовской, свободный коечный фонд в Крыму – 6%.

На сегодняшний день 6%, притом, что мы еще ночью разворачивали 40 дополнительных коек. Сегодня еще развернем реанимационные койки, — признала Романовская.

По информации республиканского минздрава, на сегодня для пациентов с коронавирусом развернуто 3 859 коек. Почти все они заняты. Эмоционально и подробно об этом пишет ИА «Крыминформ» . По данным издания, в Симферополе мест для больных не хватает даже в коридорах леченых учреждений.