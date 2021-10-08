В Крыму осталось только 6% свободных коек в «ковидных» госпиталях

Накануне мы сообщали о том, что в Крыму стремительно сокращается число свободных коек в «ковидных» госпиталях. За сутки поставлен очередной антирекорд по числу заразившихся коронавирусом (472 случая), и свободных коек почти не осталось. В Симферополе — так уж очно. По информации вице-премьера – министра труда и соцзащиты РК Елены Романовской, свободный коечный фонд в Крыму – 6%.
На сегодняшний день 6%, притом, что мы еще ночью разворачивали 40 дополнительных коек. Сегодня еще развернем реанимационные койки, — признала Романовская.
По информации республиканского минздрава, на сегодня для пациентов с коронавирусом развернуто 3 859 коек. Почти все они заняты. Эмоционально и подробно об этом пишет
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..