Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму остановили движение троллейбусов между Симферополем и Алуштой
Новости Республики
В Крыму остановили движение троллейбусов между Симферополем и Алуштой
фото: © РИА Новости . Александр Полегенько

В Крыму остановили движение троллейбусов между Симферополем и Алуштой

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:48 29.06.2026

В Крыму временно остановлено курсирование троллейбусов по маршруту №51 между Симферополем и Алуштой. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе предприятия «Крымтроллейбус».

Троллейбус №51 временно не ходит. Как будет стабильное энергоснабжение, так будет ходить, — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что между Симферополем и селом Перевальное курсируют автобусы по пригородному маршруту №21. Интервалы движения зависят от пассажиропотока.

При этом о введении компенсационных маршрутов для людей, которым нужно добраться из Алушты в населенные пункты в долине, на предприятии не сообщили. Там предложили пользоваться услугами других перевозчиков и добираться автобусами.

У нас был троллейбус на маршруте (№51 между Симферополем и Алуштой – ред.), он стоит, временно не ходит. Автобусное сообщение на данном маршруте мы никогда не осуществляли и не осуществляем… У нас нет специального маршрута «Алушта-Долина», — отметили в пресс-службе.

На предприятии также рассказали о сокращении троллейбусов на маршрутах в Симферополе.

Узнайте больше:  В Крыму - аномальная жара. Чем грозит?

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 22

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.