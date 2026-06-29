В Крыму остановили движение троллейбусов между Симферополем и Алуштой

Троллейбус №51 временно не ходит. Как будет стабильное энергоснабжение, так будет ходить, — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что между Симферополем и селом Перевальное курсируют автобусы по пригородному маршруту №21. Интервалы движения зависят от пассажиропотока.

При этом о введении компенсационных маршрутов для людей, которым нужно добраться из Алушты в населенные пункты в долине, на предприятии не сообщили. Там предложили пользоваться услугами других перевозчиков и добираться автобусами.

У нас был троллейбус на маршруте (№51 между Симферополем и Алуштой – ред.), он стоит, временно не ходит. Автобусное сообщение на данном маршруте мы никогда не осуществляли и не осуществляем… У нас нет специального маршрута «Алушта-Долина», — отметили в пресс-службе.

На предприятии также рассказали о сокращении троллейбусов на маршрутах в Симферополе.

источник: РИА Новости Крым