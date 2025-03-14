В Крыму осудили мошенниц, которые выдавали себя за представителей ГУП РК «Крымэнерго»

Сакский районный суд Республики Крым рассмотрел уголовное дело в отношении двух девушек 25 и 34 лет, обвиняемых, в том числе в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Судом установлены обстоятельства преступлений. Так, обвиняемым от иного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, поступило предложение о незаконном заработке денежных средств под видом оказания услуг по замене автоматов электрических счетчиков потребителям пожилого возраста, девушки согласились, вступив с иным лицом в преступный сговор. Согласно плану совершения преступления, разработанному иным лицом, обвиняемые должны были осуществлять проверку электросчетчика, выдавая себя за представителей ГУП РК «Крымэнерго», которыми по факту не являются. Вводя в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, девушки должны были сообщить ложную информацию по факту замены электросчетчика в домовладении, а также убедить гражданина передать им денежные средства в счет оплаты, якобы, оказываемой ими услуги в виде замены автомата электросчетчика, после чего полученные неправомерным способом денежные средства делить поровну между сообщниками.

23 января 2025 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, путём обмана, не являясь представителями ГУП РК «Крымэнерго», под предлогом проверки и замены электрического счётчика проникли в домовладения жителей села Ромашкино Сакского района. В виду отсутствия наличных денежных средств у собственника одного из домовладений, лжеработники энергетической организации предложили перевести деньги за замену электросчётчика по номеру телефона на банковский счёт одной из обвиняемых, но так как отсутствовал мобильный интернет, довести данное преступление до конца им не удалось. Далее, реализуя свой преступный умысел в другом домовладении, обвиняемые завладели денежными средствами в размере 30 000 рублей, которые собственник дома, введённый в заблуждение, передал им в счёт замены электросчётчика.

Обвиняемые полностью признали свою вину, в содеянном раскаялись, добровольно возместили имущественный ущерб потерпевшему, активно способствовали раскрытию и расследованию преступлений.

Суд признал девушек виновными. Одной из обвиняемых по совокупности преступлений назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. Другой обвиняемой, при наличии судимости за ранее совершенное умышленное преступление, учитывая рецидив, по совокупности приговоров назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, а также штраф в размере 50 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

источник: пресс-служба Сакского районного суда Республики Крым

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