В Крыму осудили нерадивого папашу: оставил ребенка в опасности

Эхо трагедии в Ленинском районе Крыма.

В Крыму осужден житель Ленинского района, обвиняемый в оставлении в опасности дочери, в результате чего ребенок погиб.

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении жителя поселка Ленино. Он признан виновным в оставлении ребенка в опасности (ст.125 УК РФ), — сообщили в Следкоме.

Напомним, поздним вечером 31 мая 2020 года от жительницы поселка Ленино поступило сообщение об исчезновении ее 6-летней внучки, которая днем с отцом и его другом отправилась на рыбалку.

На месте происшествия работала группа опытных следователей и следователей-криминалистов во главе с исполняющим обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиром Терентьевым. В ходе поисковых мероприятий тело ребенка было обнаружено на дне Северо-крымского канала — недалеко от места, где взрослые распивали спиртное.

Следственным отделом по Ленинскому району Республики Крым установлено, что в состоянии сильного алкогольного опьянения отец уснул вблизи канала, оставив дочку наедине с ранее судимым другом. Злоумышленник воспользовался данными обстоятельствами, совершив в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера и убийство.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой района.

Об обвинениях убийце — ЗДЕСЬ.

Отец девочки вину в совершенном преступлении признал полностью, с ним проведены все необходимые следственные действия.

Сегодня решением Ленинского районного суда Республики Крым нерадивый отец признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорен к 6 месяцам исправительных работ и удержанию из заработной платы 10% в доход государства. Приговор суда в законную силу не вступил, — сообщили в Следственном комитете.

В отношении основного фигуранта уголовного дела, обвиняемого в совершении убийства ребенка, расследование уголовного дела продолжается.