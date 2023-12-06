В Крыму осудили вора-рекордсмена – совершил 54 кражи

В Крыму ранее судимый житель Симферополя отправится в колонию за серию краж из домов. Он признан виновным по п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). В суде установлено, что мужчина после отбытия наказания за совершение 54 краж на путь исправления не встал.

Злоумышленник проникал в дома путём отжима створок окон или через незапертые входные двери, откуда похищал денежные средства, золотые украшения, наручные часы, бытовую технику. Всего он похитил имущество на сумму более 1,3 млн. рублей. Мужчина был задержан работниками органов внутренних дел. Злоумышленник свою вину в предъявленном обвинении признал в полном объёме, — рассказали в крымской прокуратуре.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.