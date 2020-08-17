В Крыму осудили за взятки бывшего сакского инспектора ГИБДД  

В Крыму вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего инспектора по исполнению административного законодательства отделения ГИБДД МО МВД России «Сакский». Он признан виновным в нескольких эпизодах получения должностным лицом через посредника взятки в значительном размере за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя (ч.3 ст. 290 УК РФ).

Следственным отделом по городу Саки и судом установлено, что в период с января 2015 по декабрь 2016 года действующий на тот момент инспектор по исполнению административного законодательства отделения ГИБДД МО МВД России «Сакский» получал через посредников взятки за непривлечение водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, к административной ответственности. Общая сумма незаконных вознаграждений составила 300 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Преступления были выявлены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с ОРЧ МВД по Республике Крым.

Сегодня Сакским районным судом обвиняемый был признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях и приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.