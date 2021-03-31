В Крыму от коронавируса привито уже свыше 70 тысяч человек

На сегодняшний день в Крым поступило 76 932 дозы вакцины, в основном это «Спутник V». Привито 70 123 человека, из которых 47 587 тысяч уже получили вакцину дважды. Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

Вакцина, к сожалению, поступает небольшими партиями. Поэтому мы просим всех дождаться очереди. Сегодня работают 86 пунктов вакцинации и 33 выездные бригады. В случае большого поступления партии вакцины, количество пунктов вакцинации и мобильных бригад будет увеличено, — отметила вице-премьер.

По словам Романовской, за неделю подтверждено 448 случаев новой коронавирусной инфекции, 719 случаев внебольничной пневмонии, зарегистрировано 29 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции.

За прошедшую неделю также увеличилось количество госпитализаций на 48 и составило 268 пациентов. Выписано выздоровевших 719 человек – это больше, чем на прошлой неделе. Коечный фонд достаточный – 1 687 коек, при этом за прошлую неделю появилось 100 новых коек в санатории «Прибой», который снова работает в режиме обсервации.

Сегодня в стационарах находятся 1 402 пациента, амбулаторное лечение получают 412 человека, в крайне тяжелом состоянии находится 114 человек, 8 из них на ИВЛ.

Елена Романовская напомнила крымчанам и гостям Республики о том, что в Крыму по-прежнему действует масочный режим.

Фото и инфографика: минздрав РК.