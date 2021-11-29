В Крыму от коронавируса собираются прививать и школьников

Первая партия «подростковой» вакцины на подходе.

Власти Крыма рассчитывают, что первую партию вакцины от коронавируса для подростков поставят в регион до Нового года. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала Крым24 врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.

В конце декабря ожидается поставка детской вакцины. Вакцина будет поступать, как и во все регионы, согласно разнарядке, которую определит федеральное министерство. Родители смогут обратиться в поликлинику по месту прикрепления ребенка, и педиатр определит показания к вакцинации для каждого ребенка, — сказал Скорупский.

По его словам, сейчас в Республике сохраняется тенденция к снижению заболеваемости. При этом дети занимают 5% от общего числа заразившихся коронавирусом.

По данным крымского минздрава, за весь период пандемии в Крыму выявили 119 027 случаев COVID-19, выздоровели 106 678 человек, умерли 3 583. В пятницу Скорупский сообщал, что план по вакцинации от коронавируса выполнен на 73%, достигнуть показателя свыше 1,2 млн привитых крымчан намерены в течение 1-1,5 месяца.

ТАСС напоминает: Министерство здравоохранения России 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В Минздраве РФ отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше — при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.