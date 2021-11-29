В Крыму от коронавируса собираются прививать и школьников

Первая партия «подростковой» вакцины на подходе.
Власти Крыма рассчитывают, что первую партию вакцины от коронавируса для подростков поставят в регион до Нового года. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала
В конце декабря ожидается поставка детской вакцины. Вакцина будет поступать, как и во все регионы, согласно разнарядке, которую определит федеральное министерство. Родители смогут обратиться в поликлинику по месту прикрепления ребенка, и педиатр определит показания к вакцинации для каждого ребенка, — сказал Скорупский.
По его словам, сейчас в Республике сохраняется тенденция к снижению заболеваемости. При этом дети занимают 5% от общего числа заразившихся коронавирусом.
По данным крымского минздрава, за весь период пандемии в Крыму выявили 119 027 случаев COVID-19, выздоровели 106 678 человек, умерли 3 583. В пятницу Скорупский сообщал, что план по вакцинации от коронавируса выполнен на 73%, достигнуть показателя свыше 1,2 млн привитых крымчан намерены в течение 1-1,5 месяца.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..