В Крыму от коронавируса вакцинировано первым компонентом 834 тысячи человек

«Омикрон» до полуострова не добрался.

По информации вице-премьера РК Елены Романовской, в Крыму во всех медицинских учреждениях в совокупности в наличии более 40 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт», в течение недели дополнительно ожидается поступление более 70 тысяч доз. Первым компонентом вакцинировано 834 тысячи крымчан, что составляет 69% от плана, в то время как среднероссийский уровень составляет 64%. Кроме того, вице-премьер подчеркнула, что необходимо провести вакцинацию еще 42% крымчан старше 60 лет, которые находятся в группе риска.

По информации минздрава РК, на сегодняшний день в Республике развернуто 4 216 коек круглосуточного стационара, что более чем на тысячу коек меньше по сравнению с прошлой неделей. Это позволит больницам в ряде районов, в частности Черноморском, Раздольненском и Красногвардейском, оказывать плановую помощь в соответствии со своими профилями.

А еще медики отмечают два факта: за последнюю неделю наблюдается снижение темпов заболеваемости; циркуляция нового штамма коронавируса «омикрон» в Республике Крым не наблюдается.