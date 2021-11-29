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В Крыму от коронавируса вакцинировано первым компонентом 834 тысячи человек
Иллюстрация: WiR_Pixs, pixabay.com

В Крыму от коронавируса вакцинировано первым компонентом 834 тысячи человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:11 29.11.2021

«Омикрон» до полуострова не добрался.

По информации вице-премьера РК Елены Романовской, в Крыму во всех медицинских учреждениях в совокупности в наличии более 40 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт», в течение недели дополнительно ожидается поступление более 70 тысяч доз. Первым компонентом вакцинировано 834 тысячи крымчан, что составляет 69% от плана, в то время как среднероссийский уровень составляет 64%. Кроме того, вице-премьер подчеркнула, что необходимо провести вакцинацию еще 42%  крымчан старше 60 лет, которые находятся в группе риска.

По информации минздрава РК, на сегодняшний день в Республике развернуто 4 216 коек круглосуточного стационара, что более чем на тысячу коек меньше по сравнению с прошлой неделей. Это позволит больницам в ряде районов, в частности Черноморском, Раздольненском и Красногвардейском, оказывать плановую помощь в соответствии со своими профилями.

А еще медики отмечают два факта: за последнюю неделю наблюдается снижение темпов заболеваемости; циркуляция нового штамма коронавируса «омикрон» в Республике Крым не наблюдается.

В Крыму от коронавируса вакцинировано первым компонентом 834 тысячи человек

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