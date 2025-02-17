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В Крыму от мазута очистили более 200 километров береговой линии
фото: © РИА Новости. Виталий Тимкив

В Крыму от мазута очистили более 200 километров береговой линии

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:32 17.02.2025

В Крыму на сегодняшний день очистили от мазута 215 километров побережья, собрана 721 тонна загрязненного песка и грунта. Об этом сообщает МЧС России.

В Крыму обследуют 525 километров берега. Очищено 215 километров берега. Всего собрана 721 тонна загрязненного песка и грунта, — говорится в сообщении.

В Севастополе собрали и вывезли 662 тонны загрязнений, в Краснодарском крае 185 тысяч тонн.

Всего с начала работ очищено 358 километров берега, собрано более 186 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. На площадки временного хранения вывезли 144 тысячи тонн, просеяно вибрационной установкой около 29 тысяч тонн.

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Водолазы МЧС обследуют затонувшие части танкеров, акваторию, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей. На данный момент собрано 766 мешков с нефтесодержащими отходами.

Для защиты берега от выбросов мазута при шторме на пляжах Анапы и Темрюкского района обустроен насыпной вал с защитными сетями для сбора мелкой фракции мазута. При очистке проводится ревизия и замена вышедших из строя сетей.

источник: РИА Новости Крым

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