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В у от воды освобождены 60 частных домовладений

В Крыму от воды освобождены 60 частных домовладений

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:30 02.12.2023

Проводим очередное рабочее совещание о мерах, принимаемых по ликвидации последствий комплекса опасных гидрометеорологических явлений на территории Республики Крым.

По данным на утро 2 декабря, в Крыму освобождены от воды: 60 частных домовладений; два многоквартирных дома; 38 дачных домов; 83 приусадебных участка. Также продолжается работа по восстановлению электроэнергии, газоснабжение восстановлено в полном объеме. Также идут работы по восстановлению кровель. Спасатели МЧС России продолжают работы по ликвидации последствий шторма. Сил и средств достаточно, — цитирует пресс-служба Председатель Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.

По информации Крымского управления по гидрометеорологии 2 декабря ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью 10…12°; днем 15…17°.

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3 декабря: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью 11…13°; днем 14…16°.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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