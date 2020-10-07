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В Крыму отдельные виды мер социальной поддержки продлят

В Крыму отдельные виды мер социальной поддержки продлят

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:41 07.10.2020

Отдельные виды мер социальной поддержки за счет республиканского бюджета будут продлены в беззаявительном порядке до 1 апреля 2021 года. Соответствующий законопроект принят в двух чтениях депутатами Государственного Совета Республики Крым.  В частности, это пособия, предусмотренные Законом Республики Крым «О ежемесячном пособии на ребенка»:

Таким образом, указанные меры социальной поддержки, назначенные в соответствии с республиканским законодательством и действовавшие на 30 сентября 2020 года, будут продлены автоматически в беззаявительном порядке на срок до 1 апреля 2021 года. Также обращаем внимание, что подготовлен законопроект, которым предусмотрено продление в беззаявительном порядке до 1 апреля 2021 года выплаты ежемесячной помощи лицам, осуществляющим уход за инвалидом I или II группы вследствие психического расстройства, — подчёркивают в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РК.

фото: пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РК

В Крыму отдельные виды мер социальной поддержки продлят

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