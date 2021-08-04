В Крыму отдохнули больше 5 миллионов туристов

За 7 месяцев 2021 года турпоток в Крым составил 5 миллионов 67 тысяч туристов, что на 27% выше уровня аналогичного периода 2019 года. Из общего турпотока за январь-июль 2021 года 60% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 32% — авиасообщением, 8% — по железной дороге.

Только за два летних месяца, в июне – июле, в республике отдохнули свыше 3 миллионов туристов, что в 2 раза больше, чем за тот же период 2020 года, и на 13% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В июле в Республике Крым принимали гостей более 1 тысячи отелей и санаториев общей вместимостью более 155 тысяч мест. Средняя загрузка работающих средств размещения превысила 82%, в отдельных регионах более 90- 95%, тогда как в 2019 году объекты в среднем в этот период были загружены на 76%, — сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК.

По данным Управления ФНС по Республике Крым, за 6 месяцев 2021 года прямые налоговые поступления в бюджет от туристской отрасли составили свыше 2 миллиардов рублей, что на 54,9% больше суммы налоговых поступлений, поступивших за аналогичный период 2020 года.

В августе 2021 года по поручению Главы Республики Крым продолжается усиленный ежедневный мониторинг всех средств размещения и объектов туристической инфраструктуры лично министром курортов и туризма Вадимом Александровичем Волченко, министерством курортов и туризма РК, администрациями городов и районов.

Прежде всего, это мониторинговые выезды на предмет соблюдения требований Роспотребнадзора, которые продолжаются с 1 июня 2020 года и уже показали свою эффективность.

На данный момент никаких серьезных нарушений и всплесков новой коронавирусной инфекции в отелях и санаториях не произошло благодаря слаженной и серьёзной работе туристической отрасли и органов власти. Тем не менее, мониторинг будет усилен, так как самым важным в этом сезоне остаётся безопасность наших гостей и жителей республики.

Также продолжается вакцинация сотрудников отелей и санаториев, в ряде средствах размещения она уже превысила 60%, а в некоторых даже 100% персонала.

Соблюдение требований Роспотребнадзора остается в фокусе внимания властей Крыма, а соблюдение как гостями так и жителями Крыма принятых ограничений – масочный режим, социальное дистанцирование, меры дезинфекции и соблюдение ограничений, действующих на территории туристических объектов, — наша общая задача и ответственность.