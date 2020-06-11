В Крыму отели и санатории будут проверять специальные «рабочие группы»

Но и на небезразличных граждан надежда – будут сообщать о нарушениях.

Соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по работе в условиях пандемии в крымских объектах размещения будут контролировать рабочие группы, куда войдут представители муниципалитетов и профильных ведомств. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Требования контроля будут предъявлены к муниципалитетам, потому что на их территории находятся объекты размещения. Также безусловно будут содействовать структуры Роспотребнадзора, Министерства курортов и туризма, возможно сотрудники Минздрава будут привлекаться, поскольку это наша общая задача. Мне кажется, даже любой неравнодушный крымчанин, если увидит, что что-то где-то происходит не так, должен позвонить на горячую линию Минкурортов и сообщить об этом. Важно вовремя поправить, чтобы потом не допустить беды, — сказал Вадим Волченко.

Он добавил, что по всем вопросам можно звонить на круглосуточную горячую линию министерства курортов РК по бесплатному номеру: 8(800)5118018. Кроме того, на базе горячей линии работает ситуационный центр – для информирования туристов как за пределами РФ, так и внутри Крыма. Этот центр в оперативном режиме отрабатывает все социальные вопросы по взаимодействию с руководством объектов размещения, с туроператорами и турагентами.