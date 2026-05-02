В Крыму отключают отопление

Тушится котельная, останавливаются зимние сетевые насосы. Наш персонал «руками» перекрывает линии теплоснабжения в направлении МКД. Управляющие компании тоже закрывают водные задвижки. И только когда мы убедились, что вся эта работа выполнена — включаются летние сетевые насосы, начинает уже в меньшем объеме циркулировать теплоноситель, он поступает на тепловой пункт, на бойлеры по системе, и горячая вода поступает непосредственно потребителю, — разъяснил гость студии.

Чуть больше времени на переход с отопительного сезона может понадобиться двум районам в Симферополе, поделился Прилипко.

Массив по улице Фруктовой, 13, на которую переключаются в летнем режиме те нагрузки, которые зимой получают услугу теплоснабжения от переулка Северный, от ул. Глинки, там порядка 100 МКД. Также у нас есть большая квартальная котельная в районе Первой Конной Армии. Там у нас 113 МКД, более 15 тепловых пунктов, где нужно технически все перекрыть, чтоб не было казуса, что кто-то будет продолжать получать услугу теплоснабжения, когда уже принято решение о завершении сезона, — разъяснил он.

В целом, по оценке генерального директора «Крымтеплокоммунэнерго», этот отопительный сезон прошел успешно, несмотря на аномальные холода.

Если смотреть статистику по многолетним наблюдениям, то январь получился довольно холодный, и февраль аналогично. Соответственно, и для нас это было определенным экзаменом, с учетом того, что температура опускалась до -12, для Крыма это не свойственно. Но, тем не менее, сезон прошел. Были отдельные ситуации, но они больше связаны не с аномальным характером температур, а уже в целом, исходя из степени износа нашего оборудования, — обозначил спикер.

Дмитрий Прилипко отметил, что на сегодняшний день работа по переходу котельных с отопления на подачу горячей воды практически завершена.

Если возникают какие-то точечные обращения, на которые мы реагируем, то есть граждане обращаются на нашу горячую линию, сообщают о том, что какие-то параметры по горячему водоснабжению их не устраивают — мы выходим и разбираемся, производим эту тонкую настройку уже по месту, для того, чтоб все получили нормативного качества горячее водоснабжение, — заключил гендиректор предприятия.

источник: РИА Новости Крым