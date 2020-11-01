В Крыму откроют первый в России винный парк

Первый в России винный парк, строящийся в Крыму (в Оползневом, «Большая Ялта»), откроется весной 2021 года. Запланированный на июнь этого года запуск перенесен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС генеральный менеджер курорта «Mriya Resort», где появится парк, Самвел Саруханян.

Сроки открытия сдвигаются из-за ограничений по коронавирусу: сбиваются поставки отделочных материалов, оборудования, простой строительных работ во время общей самоизоляции и так далее. Проект курорта Mriya Resort «Винный Парк» глобально запустится весной и будет включать в себя гравитационную винодельню, сыроварню, уникальную ахитектурную композицию, автором которой стал Марко Касамонти, 30 га парковой территории с множеством арт-объектов, связанных между собой медиаэкспозицией о философии жизни вина как метафоре жизни человека, — сказал Саруханян.

Он отметил, что в парке будет создана дегустационная площадка на высоте 46 метров и уникальная коллекция российских вин.

Это новая туристическая доминанта на карте России. Винный парк такого формата будет первым в России. Он станет хабом российского виноделия и развития энотуризма. Проект предназначен, прежде всего, для того, чтобы раскрыть винную идентичность России на мировой арене, — отметил Саруханян.

Крымские власти в декабре 2018 года сообщили о выделении санаторно-курортному комплексу «Mriya Resort & Spa», который в начале ноября того же года попал под санкции США, участка для создания нового винного комплекса. Руководство отеля ранее сообщало, что парк планировали открыть в июне 2020 года.

Дополнительная информация о первом в России вином парке — на сайте проекта.