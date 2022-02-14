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В Крыму откроют пять спортивных объектов

В Крыму откроют пять спортивных объектов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:08 14.02.2022

В Крыму в текущем году запланировано открытие пяти спортивных объектов, сообщает пресс-служба республиканского министерства спорта.

В 2022 году начнут работать физкультурно-оздоровительные комплексы в городе Саки, в селах Перово и Доброе Симферопольского района, спортивный комплекс «Авангард» в Ялте, дворец водных видов спорта в Симферополе.

Открытие этих объектов позволит тысячам крымчан заниматься спортом.

Создание возможностей для регулярных занятий спортом является одним из приоритетов работы правительства. В этом году свои двери для профессиональных спортсменов и спортсменов-любителей откроют 145 новых многофункциональных спортивных комплексов, ледовых арен и бассейнов. Они появятся в более чем 50 регионах нашей страны, — отметил Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Отмечается, что объекты строятся в рамках реализации стратегии развития физической культуры и спорта, разработанной по поручению президента России Владимира Путина.

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Например, в Ялте реконструкция стадиона «Авангард» — на завершающей стадии. Открытие обновленного (а по сути, нового) стадиона состоится уже в апреле. Здесь обустроены новые атлетические дорожки, уложен красивый зеленый футбольный газон, построено новое здание, в котором смогут заниматься спортсмены разных видов спорта. Также на стадионе появилась новая трибуна для зрителей.

Так, в Ялте реконструкция стадиона «Авангард» - на завершающей стадии. Открытие обновленного (а по сути, нового) стадиона состоится уже в апреле. Здесь обустроены новые атлетические дорожки, уложен красивый зеленый футбольный газон, построено новое здание, в котором смогут заниматься спортсмены разных видов спорта. Также на стадионе появилась новая трибуна для зрителей.

Фото: страница Ю.Гоцанюка в Facebook.


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