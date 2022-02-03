В Крыму открылась уникальная «Фабрика процессов»

Первая в Крыму «Фабрика процессов» — производственная площадка для обучения сотрудников предприятий – участников национального проекта «Производительность труда», открылась в Симферополе на базе одного из крупнейших крымских предприятий по хлебопечению.

Сегодня очень важный для Крыма день: мы впервые запустили «Фабрику процессов». Это уникальная площадка, на которой будут обучаться сотрудники предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» и других крупных предприятий республики, а также представители региональных органов исполнительной власти, — сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

По ее словам, запланированы две программы обучения: «Внедрение инструментов бережливого производства на предприятии» и «Повышение эффективности офисных процессов».

В рамках обучающих программ будут изучаться инструменты бережливого производства, а затем приобретенные знания можно применить в ходе деловой игры, имитирующей производственный и офисный процесс. Это позволит оценить выгоды внедрения инструментов бережливого производства на предприятии, которые позволяют получить существенный экономический эффект с минимальными денежными вложениями.

Если в предыдущие годы обучение проводил Федеральный центр компетенций, то сейчас обучать персонал будут наши, крымские тренеры. Они прошли сертификацию, получили подтверждение своих знаний и теперь мы можем с гордостью сказать, что Крым будет сам проводить обучение сотрудников предприятий в рамках нацпроекта, — отметила Ирина Кивико.

Вице-премьер сообщила, что в Республике в реализации нацпроекта «Производительность труда» участвуют 27 предприятий. Всего до 2024 года планируется подключить к нацпроекту около 40 крымских предприятий.

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