В Крыму открыли мурал, посвященный деятельности студенческих отрядов

В Симферополе состоялось торжественное открытие мурала Российских студенческих отрядов, посвященного 65-летию движения студотрядов. Арт-объект украшает стену одного из корпусов Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского и символизирует вклад молодежи в развитие региона.

Создание мурала стало частью масштабного Арт-проекта «Труд крут», который получил грантовую поддержку от Президентского фонда культурных инициатив. Арт-проект направлен на популяризицию ценности труда и рабочих профессий через современное художественное искусство. Из 23 художественных работ, представленных экспертам на фестивале «ФормART», победителями стали студотрядовцы из 10 регионов страны. Одним из городов для нанесения мурала был выбран Симферополь.

Именно в Симферополе на базе Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского 9 лет назад возрождалось студотрядовское движение после длительного перерыва. А уже сегодня команда Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов стабильно входит в десятку лучших студотрядов страны. Поэтому площадкой для нанесения мурала в Симферополе был выбран именно Крымский федеральный университет, который все это время активно поддерживает инициативы студотрядовского движения на своей территории, — рассказал руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Владимир Кайданский.

Мурал Российских студенческих отрядов носит интерактивный характер: любой, заинтересовавшийся РСО, может перейти по QR-кодам, нанесенным на нем, и узнать более подробную информацию продвижение студотрядов, как в масштабах страны, так и на территории Республики Крым и Крымского федерального университета.

Уникальность изображения студотрядовцев, запечатленных на мурале, заключается в том, что лучшие бойцы студотрядов, проявившие себя за 9 лет студотрядовского движения на территории Республики Крым, были занесены в базу данных и с помощью искусственного интеллекта были определены идеальные образы девушки и парня, представляющие студенческие отряды Крыма. Эти лица мы можем теперь видеть на мурале. Мы гордимся тем, что смогли воплотить в жизнь этот проект и показать, что студенческие отряды — это больше, чем работа, — говорит автор Арт-проекта «Труд крут» в Республике Крым Дмитрий Якушев. Российские студенческие отряды — это организация, которую мы часто приводим в пример, особенно подрастающему поколению, школьникам и студентам среднего профессионального образования. И на это есть веская причина: у студотрядовцев есть свои задачи и цели, но, прежде всего, они там, где нужна помощь. Вчера, например, бойцы выехали в пригород Феодосии, чтобы помочь в тушении пожара. И таких примеров множество. Надеюсь, что этот мурал станет символом, на который будут равняться бойцы Российских студенческих отрядов всех поколений, — отмечает председатель Государственного комитета по молодёжной политике Республики Крым Алексей Зинченко.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

Просмотры: 3