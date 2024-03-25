В Крыму открыли новый туристический… автомобильный маршрут по ущелью Уч-Кош

Оформить разрешение на въезд и купить билеты можно в кассе перед началом маршрута.

Национальный парк «Крымский» презентовал 12-километровый автомобильный маршрут по ущелью Уч-Кош, от кордона «Грушевая поляна» до кордона «Красный камень» и Музея партизанской славы. Этот путь совпадает с новым маршрутом для любителей пеших и велопрогулок, который открылся ранее. Об этом сообщает Туристический портал Крыма.

Заповедный маршрут начинается за ялтинским посёлком Советское. Точка старта – кордон «Грушевая поляна». Там находится касса нацпарка, которая работает с 9:00 до 17:00. Предъявив удостоверяющие документы, вы получите пропуск и купите билеты. Маршрут доступен в любой день недели. С правилами, которые действуют на территории, можно ознакомиться здесь.

Туристы проедут по одному из самых длинных ущелий Крыма – Уч-Кош. Живописный горнолесной маршрут порадует видовыми площадками и источниками. В финале – выезд на кордон «Красный камень», где во время Великой Отечественной войны располагался лагерь Ялтинского партизанского отряда. Об истории партизанского движения в Крыму рассказывает созданный в 2015 году музей. Рядом – видовая площадка, откуда открывается незабываемая панорама на Южный берег Крыма.

Проезд по-новому автомаршруту обойдётся в 800 рублей – для взрослых. Для детей 7-16 лет действует скидка 50% – при предъявлении свидетельства о рождении. До 7 лет – бесплатно. Одновременно отправляться в путь смогут до 10 машин.

О том, как попасть на пешеходный и веломаршрут, читайте здесь.

Адрес кордона «Грушевая поляна»: г. Ялта, пгт Советское, Долосское шоссе, 3, координаты: 44.533168, 34.201303.