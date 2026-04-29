В Крыму открыли первое модульное приёмное отделение скорой помщи

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия новых приемных отделений скорой помощи в регионах под председательством Президента Российской Федерации. Как отметил Президент Владимир Путин, мероприятие приурочено ко Дню работника скорой медицинской помощи. Глава государства поблагодарил всех сотрудников российской экстренной службы за нелегкий труд, сопряженный с огромной ответственностью и иногда с запредельной нагрузкой.
Также Владимир Путин отметил большой вклад специалистов в борьбу с эпидемией коронавируса и самоотверженную работу экипажей скорой помощи и бригад медицины катастроф в условиях специальной военной операции, при ликвидации последствий атак вражеской беспилотной техники на мирные города и села, при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях.
С докладом по теме выступил Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Открытие адаптивных и универсальных модульных отделений экстренной медпомощи призвано усилить данное звено системы здравоохранения, повысить доступность и качество оказываемой населению помощи. При этом новые модули могут использоваться как в экстренных случаях, так для планового лечения больных, проведения консультаций и диагностики.
Сергей Аксёнов, комментируя создание такого отделения в составе ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница № 7», выразил признательность федеральному центру за плодотворную совместную работу.
Благодарю Президента Владимира Владимировича Путина, Министра здравоохранения РФ Михаила Альбертовича Мурашко и его команду за огромную поддержку, за постоянное внимание к нашему региону. Открытие нового приемного отделения будет способствовать дальнейшему повышению качества и доступности медицинской помощи. И, конечно, это дополнительные возможности, которые позволят спасать жизни и сохранять здоровье людей, – сказал Глава республики.
Так, объект был возведен за 8 месяцев в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Его стоимость составила 570 млн рублей, еще около 123 млн рублей были привлечены дополнительно из средств республиканского бюджета для благоустройства территории и создания инженерных сетей.
В свою очередь, главный врач Симферопольской городской клинической больницы № 7 Светлана Солдатенко уточнила, что общая площадь нового приемного отделения – почти 2 тыс. кв. метров, а пропускная способность увеличивается до 150 человек в сутки. Объект оснащен всем необходимым диагностическим, противошоковым и реанимационным оборудованием с возможностью проведения экстренных оперативных вмешательств. При этом почти 90 % оборудования – отечественного производства.
В видеоконференции приняли участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, представители органов власти и руководства медицинских организаций из Тамбовской и Свердловской областей, Донецкой Народной Республики, другие.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
