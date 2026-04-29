В Крыму открыли первое модульное приёмное отделение скорой помщи

Также Владимир Путин отметил большой вклад специалистов в борьбу с эпидемией коронавируса и самоотверженную работу экипажей скорой помощи и бригад медицины катастроф в условиях специальной военной операции, при ликвидации последствий атак вражеской беспилотной техники на мирные города и села, при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях.

С докладом по теме выступил Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Открытие адаптивных и универсальных модульных отделений экстренной медпомощи призвано усилить данное звено системы здравоохранения, повысить доступность и качество оказываемой населению помощи. При этом новые модули могут использоваться как в экстренных случаях, так для планового лечения больных, проведения консультаций и диагностики.

Сергей Аксёнов, комментируя создание такого отделения в составе ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница № 7», выразил признательность федеральному центру за плодотворную совместную работу.

Благодарю Президента Владимира Владимировича Путина, Министра здравоохранения РФ Михаила Альбертовича Мурашко и его команду за огромную поддержку, за постоянное внимание к нашему региону. Открытие нового приемного отделения будет способствовать дальнейшему повышению качества и доступности медицинской помощи. И, конечно, это дополнительные возможности, которые позволят спасать жизни и сохранять здоровье людей, – сказал Глава республики.

Так, объект был возведен за 8 месяцев в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Его стоимость составила 570 млн рублей, еще около 123 млн рублей были привлечены дополнительно из средств республиканского бюджета для благоустройства территории и создания инженерных сетей.

В свою очередь, главный врач Симферопольской городской клинической больницы № 7 Светлана Солдатенко уточнила, что общая площадь нового приемного отделения – почти 2 тыс. кв. метров, а пропускная способность увеличивается до 150 человек в сутки. Объект оснащен всем необходимым диагностическим, противошоковым и реанимационным оборудованием с возможностью проведения экстренных оперативных вмешательств. При этом почти 90 % оборудования – отечественного производства.

В видеоконференции приняли участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, представители органов власти и руководства медицинских организаций из Тамбовской и Свердловской областей, Донецкой Народной Республики, другие.

