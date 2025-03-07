В Крыму открыли первое отделение кардиореабилитации

Отделение рассчитано на 15 коек и принимает пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда (в течение года после болезни), операции на сердце и магистральных сосудах, а также больных со стабильными формами сердечно-сосудистых заболеваний. Пациенты направляются на реабилитацию при наличии показаний и отсутствии противопоказаний. С каждым пациентом при поступлении сразу начинает работать мультидисциплинарная команда, которая состоит из специалистов разного профиля. В первый же день разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, которая включает медикаментозное лечение, психологическую адаптацию, физическую реабилитацию и эрготерапию (социально-бытовую адаптацию), — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Цель проводимого курса реабилитации — восстановить утраченные функции, улучшить качество жизни больного и вернуть его к повседневной жизни. Кроме того, для пациентов и их родственников медицинские работники проводят занятия, на которых информируют о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, факторах, увеличивающих риск повторного возникновения патологии.

Напомним, что в прошлом году ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» в рамках региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» был дооснащен современным реабилитационным оборудованием.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК