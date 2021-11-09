В Крыму открыли первый в России призывной пункт нового поколения. Он расположен в городе Саки. Открытие прошло в рамках мероприятий переоборудования и переоснащения военных комиссариатов по Республики Крым.

На призывном пункте работает медицинская и призывная комиссия. От создания комфортных условий для специалистов напрямую зависит качество призывной кампании. Обновленный призывной пункт позволит облегчить как работу медицинского персонала, так и прохождение данной процедуры для самих призывников, — рассказал военный комиссар РК Юрий Лымарь.

В новом призывном пункте 14 оборудованных медицинских кабинетов. Он оснащен современными автоматизированными системами мобилизационного развертывания, системой воинского учета, комплексами психодиагностического обследования граждан. Компьютеры врачей подключены к электронной системе регистрации пациентов «Промед».

Я думаю, что это будет один из самых лучших призывных пунктов Крыма. Его открытие проходит в рамках Указа Главы Республики Крым о приведении в нормативное состояние призывных пунктов в Крыму. Теперь молодые призывники будут видеть, что бояться армии не следует и что им предстоит служить в самых современных вооруженных силах, — отметил глава администрации города Саки Александр Овдиенко.

Крым первый из всех субъектов Российской Федерации начал цифровизацию военкоматов. Переход к современному облику военных комиссариатов позволит более оперативно и удобно проводить мероприятия, связанные как с призывной кампанией, так и с мобилизационными резервами.