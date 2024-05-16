В Крыму открыли сезон кумыса

Также врио министра отметила, что предприятие многопрофильное. Основная специализация предприятия ООО «Агрофирма «Зеленогорск» — выращивание зерновых, технических, эфиромасличных и кормовых культур. Помимо производства кумыса, «Агрофирма «Зеленогорск» занимается растениеводством, животноводством и переработкой.

источник: по информации пресс-службы Минсельхоза РК