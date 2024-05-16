В Крыму открыли сезон кумыса

О том, что в Крыму открыт сезон кумыса, сообщила врио министра сельского хозяйства Алиме Зарединова.
ООО «Агрофирма «Зеленогорск» является единственным предприятием в Крыму по производству кумыса. Пик производства кумыса — июль-август. На сегодняшний день 30 кобыл-маток задействовано в процессе создания целебного напитка. При росте спроса на продукцию, предприятие готово увеличить объёмы производства сырого молока и кумыса. Из-за короткого срока хранения, менее 5 суток, кумыс реализуется только на территории Крыма. Ежегодно предприятие производит приблизительно 20 тонн кумыса. Сезон продлится до 1 ноября, — цитирует пресс-служба Алиме Зарединову.
Также врио министра отметила, что предприятие многопрофильное. Основная специализация предприятия ООО «Агрофирма «Зеленогорск» — выращивание зерновых, технических, эфиромасличных и кормовых культур. Помимо производства кумыса, «Агрофирма «Зеленогорск» занимается растениеводством, животноводством и переработкой.
источник: по информации пресс-службы Минсельхоза РК
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: сельское хозяйство крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: сельское хозяйство крыма