В Крыму открыли туннельный океанариум

На сегодняшний день открыто уже 194 объекта показа и сегодня мы открываем еще один — Ялтинский океанариум. Я уверен, что это будет точка притяжения не только Ялты, но и Крыма, — цитирует ТАСС министра.
Открывшийся туннельный океанариум стал первым подобным объектом в республике и самым крупным среди уже существующих океанариумов в Крыму. Его площадь составляет 800 кв. м. Внутри располагается множество залов и туннель с черноморскими и экзотическими рыбами со всего мира, а также аквариум с акулами. Всего в залах размещены 150 видов рыб, в том числе пять видов акул из теплых морей и океанов.
источник: ТАСС
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С тегами: инфраструктура Крыма