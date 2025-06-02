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В Крыму открыли туннельный океанариум
источник фото: РИА Новости Крым

В Крыму открыли туннельный океанариум

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:05 02.06.2025

Первый туннельный океанариум, насчитывающий 150 видов рыб, открыли в Ялте. Океанариум стал самым крупным среди представленных в Крыму, сообщил на церемонии открытия министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.

На сегодняшний день открыто уже 194 объекта показа и сегодня мы открываем еще один — Ялтинский океанариум. Я уверен, что это будет точка притяжения не только Ялты, но и Крыма, — цитирует ТАСС министра. 

Открывшийся туннельный океанариум стал первым подобным объектом в республике и самым крупным среди уже существующих океанариумов в Крыму. Его площадь составляет 800 кв. м. Внутри располагается множество залов и туннель с черноморскими и экзотическими рыбами со всего мира, а также аквариум с акулами. Всего в залах размещены 150 видов рыб, в том числе пять видов акул из теплых морей и океанов.

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источник: ТАСС

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